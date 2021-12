Zanardi torna a casa | l' annuncio che tutti aspettavano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Alexto a. Unarrivato direttamente per bocca della moglie Daniela, mentre erano in corso i Collari d'oro 2021 alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a Roma....

Advertising

thelastcornerit : Alex Zanardi torna finalmente a casa - - CorriereUmbria : Alex Zanardi è tornato a casa. La moglie Daniela: 'Siamo molto felici' #zanardi #alexzanardi #ospedale… - Autok_it : RT @motorionline: Alex #Zanardi torna a casa: ha lasciato l'ospedale, continuerà la riabilitazione nella sua abitazione - SophieDauphin46 : Buone notizie: Zanardi, è tornato a casa. La moglie: 'È con noi da qualche settimana' @gazzetta - direpuntoit : L'ex campione paralimpico, Alex #Zanardi, è tornato a casa, ad un anno e mezzo dal terribile incidente in cui ha ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Zanardi torna

' È una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia, questo è il potere dello sport che consente di avere tra noi Alex'.è stato vittima di un incidente il 19 giugno del 2020 , quando, nei pressi di Pienza, si è scontrato contro un camion. Ora, dopo un anno e mezzo lontano da casa, il guerriero italiano fa un ...Ad oltre un anno e mezzo dal terribile incidente in handbike, Alex Zanardi è finalmente tornato a casa, dove proseguirà il suo percorso di riabilitazione. A ...Daniela Manni attraverso il sito di BMW Italia: "Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia" ...