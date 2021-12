Zanardi torna a casa | la moglie | ' Percorso lungo | ma lui combatte'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Alexto a. Un annuncio arrivato direttamente per bocca dellaDaniela, mentre erano in corso i Collari d'oro 2021 alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a ...

"Un passo importante - ha aggiunto la moglie di, la cui famiglia abita in una villa a Noventa Padovana - è stato che Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a ...Alexa casa: le parole della moglie Alexdopo un lungo periodo in un a clinica è tornato a casa, accanto alle persone che anche in questo mesi gli sono state accanto giorno dopo ...La notizia è quella che possiamo paragonare ad un bellissimo regalo natalizio, che non può che fare veramente piacere a tutti coloro ...ROMA - “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stat ...