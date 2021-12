Zanardi torna a casa | la moglie | “Percorso lungo | ma lui combatte”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Alexto a. Un annuncio arrivato direttamente per bocca dellaDaniela, mentre erano in corso i Collari d'oro 2021 alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a Roma....

Advertising

fattoquotidiano : Alex Zanardi, il campione paralimpico torna a casa dopo un anno e mezzo. La moglie: “Un passo importante, abbiamo a… - Pepppe862 : RT @mariarosariaFo8: Alex Zanardi torna a casa. Auguri grande campione di sport e di vita! ?? #alexzanardi - giovanni_lesa : La buona notizia del giorno: Alex #Zanardi è tornato a casa. - cronachecampane : Alex Zanardi è tornato a casa: ''Natale in famiglia' #alexzanardi #natale #UltimeNotizie #UltimeNotiziediCronaca - GabriMazzon : stamattina la prima bella notizia e' arrivata dal #Cile, ora un'altra pillola di conforto con #Zanardi che torna a casa #forzaAlex -

Ultime Notizie dalla rete : Zanardi torna

"Alexpasserà Natale a casa", l'annuncio di Pancalli ai Collari d'Oro: scoppia l'applauso, il gip di Siena archivia l'inchiesta sull'incidente: "Non è colpa del camionista" 24 Luglio ..."Un passo importante - ha aggiunto la moglie di, la cui famiglia abita in una villa a Noventa Padovana - è stato che Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a ...Alex Zanardi è tornato a casa: “Natale in famiglia”, Lo rende noto la moglie del campione di handbyke, Daniela Manni. La notizia è stata comunicata questa mattina dal palco dell’Auditorium, dove e’ in ...La notizia è quella che possiamo paragonare ad un bellissimo regalo natalizio, che non può che fare veramente piacere a tutti coloro ...