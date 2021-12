Zaccagni, l'uomo in più di questa Lazio: i numeri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mattia Zaccagni ha segnato nelle ultime due partite disputate in Serie A, l’ultima volta che il classe ’95 aveva trovato il gol in due partite consecutive risale al dicembre 2020. Prima di Luis Alberto, l’ultimo calciatore della Lazio che aveva fornito due assist subentrando dalla panchina in un match di Serie A era stato Mauro Zárate nell’aprile 2011 (v Catania). Quarto assist in questo campionato per Felipe Anderson, gli ultimi tre sono arrivati tutti in gare interne. Dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo dato, Felipe Anderson é uno dei due soli giocatori della Lazio in grado di fornire almeno 4 assist per 5 differenti stagioni di Serie A (l’altro é Stefano Mauri). La Lazio (otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi in questo campionato, i ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mattiaha segnato nelle ultime due partite disputate in Serie A, l’ultima volta che il classe ’95 aveva trovato il gol in due partite consecutive risale al dicembre 2020. Prima di Luis Alberto, l’ultimo calciatore dellache aveva fornito due assist subentrando dalla panchina in un match di Serie A era stato Mauro Zárate nell’aprile 2011 (v Catania). Quarto assist in questo campionato per Felipe Anderson, gli ultimi tre sono arrivati tutti in gare interne. Dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo dato, Felipe Anderson é uno dei due soli giocatori dellain grado di fornire almeno 4 assist per 5 differenti stagioni di Serie A (l’altro é Stefano Mauri). La(otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi in questo campionato, i ...

Ajejebrazov17 : @Elmarbergo In difesa è arrivato Hysaj, un suo uomo. Poi sono arrivati Felipe e Pedro. E poi Zaccagni, seconda scel… - Noibiancocelest : Sassuolo – Lazio, le pagelle: Acerbi gara terrificante, Zaccagni l’uomo più in forma - ImGiaaan_ : @aurelianotre Boh oddio, zaccagni non lo toglierei mai ora come ora esterno, è l’unico che salta l’uomo visto che anderson è depresso -