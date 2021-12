Xavi: «Qui ci sono giocatori che non sanno cosa vuol dire il Barcellona» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alla vigilia del match contro il Siviglia, Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlao in conferenza stampa: le dichiarazioni Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato della situazione blaugrana in conferenza stampa. Le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. DICHIARAZIONI – «Ci sono dei giocatori del Barça che non sanno cosa vuol dire giocare nel Barça. Io sono stato lontano da qui per 6 anni e non so di chi sia la colpa, però ci sono cose che mi sorprendono a livello tattico. Parlo di chi deve andare a fare pressing e di chi invece deve restare libero, del terzo uomo, della ricerca del compagno smarcato, del gioco di posizione… Ci sono fasi di gioco che si vede ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alla vigilia del match contro il Siviglia,, tecnico del, ha parlao in conferenza stampa: le dichiarazioni, tecnico del, ha parlato della situazione blaugrana in conferenza stampa. Le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. DICHIARAZIONI – «Cideidel Barça che nongiocare nel Barça. Iostato lontano da qui per 6 anni e non so di chi sia la colpa, però cicose che mi sorprendono a livello tattico. Parlo di chi deve andare a fare pressing e di chi invece deve restare libero, del terzo uomo, della ricerca del compagno smarcato, del gioco di posizione… Cifasi di gioco che si vede ...

