'Xavi non ha dubbi, vuole Ferran e Cavani da subito' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Xavi Hernández vorrebbe rafforzare la rosa del Barcellona in questo mercato invernale. La squadra sta vivendo un momento difficile, in cui a mancare sono soprattutto i gol. Per questo il tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 dicembre 2021)Hernández vorrebbe rafforzare la rosa del Barcellona in questo mercato invernale. La squadra sta vivendo un momento difficile, in cui a mancare sono soprattutto i gol. Per questo il tecnico ...

Advertising

CB_Ignoranza : Osasuna 2-2 Barcellona. Ottavo posto, -15 dal primo e -8 potenziale dalla zona Champions. Qualcuno ha già detto ch… - mauro_marley : Non è che di Xavi e Iniesta ne nascono uno all'anno. Sento complimenti per il Barca. Senza gli Etoo, gli Henry, i R… - wistonbishop1 : RT @alei1004: Antonio Conte in 1 mese ha completamente ribaltato una squadra,Dionisi, Italiano, Andreazzoli,Spalletti,Juric,stanno iperperf… - sportli26181512 : '#Xavi non ha dubbi, vuole Ferran e #Cavani da subito': Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, l'esterno del City… - thegrandmaximus : RT @alei1004: Antonio Conte in 1 mese ha completamente ribaltato una squadra,Dionisi, Italiano, Andreazzoli,Spalletti,Juric,stanno iperperf… -

Ultime Notizie dalla rete : Xavi non 'Xavi non ha dubbi, vuole Ferran e Cavani da subito' Stando a quanto riporta Mundo Deportivo , Xavi vorrebbe averli al più presto, in vista del ' Clasico ' contro il Real Madrid in programma il 12 gennaio per la Supercoppa ...

Calciomercato Juventus, de Ligt verso l'addio - Primo contatto già avvenuto Non è un caso, quindi, che ora siano ancora le spagnole le formazioni più papabili ad accogliere l'... anche de Ligt in difesa sarebbe un grande punto di partenza per Xavi. La rivoluzione catalana del ...

"Xavi non ha dubbi, vuole Ferran e Cavani da subito" Corriere dello Sport Mundo Deportivo: "Xavi vuole Cavani e Ferran da subito" Stando alle indiscrezioni del giornale spagnolo, il tecnico blaugrana avrebbe scelto l'esterno del City e l'attaccante dello United per risollevare la situazione ...

Calciomercato Juventus, de Ligt verso l’addio | Primo contatto già avvenuto Le parole di Raiola hanno aperto alla cessione di de Ligt: il centrale della Juventus avrebbe già avuto il primo contatto con il grande club ...

Stando a quanto riporta Mundo Deportivo ,vorrebbe averli al più presto, in vista del ' Clasico ' contro il Real Madrid in programma il 12 gennaio per la Supercoppa ...è un caso, quindi, che ora siano ancora le spagnole le formazioni più papabili ad accogliere l'... anche de Ligt in difesa sarebbe un grande punto di partenza per. La rivoluzione catalana del ...Stando alle indiscrezioni del giornale spagnolo, il tecnico blaugrana avrebbe scelto l'esterno del City e l'attaccante dello United per risollevare la situazione ...Le parole di Raiola hanno aperto alla cessione di de Ligt: il centrale della Juventus avrebbe già avuto il primo contatto con il grande club ...