Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Il team creativo sarebbe stato incaricato di pianificare storyline a lungo termine per Sami Zayn -… - infoitcultura : Smackdown 10/12/2021 Il Tag Team migliore della WWE - infoitcultura : WWE SmackDown 10/12/2021 report (3/3) - Qual è il miglior tag team della WWE? -

Ultime Notizie dalla rete : WWE team

World Wrestling

... Bron Breakker è riuscito a schienare l'attuale NXT Champion , consegnando la vittoria al suo. ... potete recuperare l'evento speciale di NXT sulNetwork . Per abbonarvi alla piattaforma, a un ......sarà ilcapeggiato da Bron Breakker grazie alla vittoria riportata nel corso dell'ultima puntata. Vi ricordiamo che WarGames sarà trasmesso in diretta questa domenica, in esclusiva sul...After the tag team match between Grizzled Young Veterans and The Creed Brothers was announced on Sunday, another bout has been announced for tomorrow’s episode of WWE NXT 2.0. The show will feature a ...As PWMania.com previously reported, there has been “locker room talk” that Sami Zayn has signed a new contract with WWE. In a Monday update, there is a possible sign Zayn will be staying with WWE.