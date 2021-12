(Di lunedì 20 dicembre 2021) Di recenteAli si è preso una pausa per stare accanto alla moglie che aveva appena partorito il loro terzo figlio. Da quel momento sembra essere uscito fuori dalle rotazioni di SmackDown e non è stato più utilizzato. Fightful ha cercato quest’oggi di fare chiarezza sulla sua posizione. A disposizione Sembra che il periodo di congedo parentale sia stato effettivamente esaurito da Alì che adesso è a disposizione di SmackDown e sarebbe pronto a tornare in azione. L’occasione ideale era in questo doppio episodio tenutosi a Chicago nel weekend, dato che il wrestler di origine araba è proprio nativo di Chicago. Il wrestler, invece, è stato tenuto fuori dallo show dato che non c’erano piani per lui. Assente dal 29 ottobre Ci si aspettava la sua presenza questa settimana, magari nel 12 Days of Christmas Gauntlet Match in programma nell’episodio ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Continua l'assenza di Mustafa Ali, ecco la sua situazione attuale - - infoitcultura : WWE: Si continua a pensare ad un ritorno di Bray Wyatt - zazoomblog : WWE: Si continua a pensare ad un ritorno di Bray Wyatt - #continua #pensare #ritorno #Wyatt - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Si continua a pensare ad un ritorno di Bray Wyatt - - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Continua la speculazione sull'arrivo di Jeff Hardy, i Bucks buttano benzina sul fuoco -… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Continua

Zona Wrestling

l'amaro periodo di tagli al personale in. Dopo la notizia delle scorse settimane del licenziamento di oltre 15 superstar , la Compagnia di Stamford ha deciso di rincarare la dose, ...È stata la SuperstarDrew McIntyre a premiare i Måneskin agli MTV EMAs per l'award Best Rock. Un altro trionfo per la band, chea volare in questo incredibile 2021. Drew McIntyre si è poi anche ...Wyatt non sarebbe il primo wrestler licenziato nel 2021 a tornare in WWE dopo qualche tempo Il figlio del mitico IRS aveva un ricchissimo contratto con la WWE che oltre ad averlo arricchito per divers ...La decisione è stata anche abbastanza facile perché era la cosa migliore per la mia famiglia. La WWE è stata la mia casa per sette anni; quindi, mi sento molto legato ad essa, alla fine ho passato qui ...