Woods, che spettacolo il torneo col 'tigrotto' Charlie: 'Mi ripaga di tutto il dolore' (Di lunedì 20 dicembre 2021) La vittoria, alla fine, non è arrivata. Ma vedere Tiger Woods accanto al figlio 12enne Charlie camminare sui green con il "classico" completo rosso e nero dell'ultimo giro, ha fatto comunque un certo ...

angiuoniluigi : RT @Corriere: Charlie, che si veste e si muove come il padre, ha uno swing che è un’opera d’arte - Bersogeddon : RT @Corriere: Charlie, che si veste e si muove come il padre, ha uno swing che è un’opera d’arte - Corriere : Charlie, che si veste e si muove come il padre, ha uno swing che è un’opera d’arte - RossellaRome : @siwel44it @StevLova Io 3 settimane a SF, vista tutta, gita a Oakland e ai Muir woods, poi una settimana a L.A. che… - sandtrogk : RT @Eurosport_IT: 12 anni e 'non sentirli'! Guardate che temperamento Charlie Woods, classe 2009, figlio di Tiger. Buon sangue non mente..… -