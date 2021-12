Wendy Kay, chi è la mamma di Soleil Sorge: carriera e malattia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il pubblico italiano ha conosciuto l’americana Wendy Kay prima come concorrente a Pechino Express e poi come ospite nella casa del GF Vip. In entrambe queste occasioni, ovviamente, la donna si è esposta per sua figlia Soleil Sorge. Grazie al Grande Fratello abbiamo capito che fra le due il rapporto non è del tutto idilliaco… Wendy Kay, la mamma americana di Soleil Sorge, è davvero un personaggio sui generis. Ha partecipato a un reality (Pechino Express), eppure sappiamo pochissimo di lei. Scaviamo un po’ per capire con chi abbiamo a che fare. Chi è Wendy Kay? Soleil con la madre Wendy (RAI)Wendy ha più di cinquant’anni ed è una cittadina americana. Lì ha vissuto fino agli anni ’90, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il pubblico italiano ha conosciuto l’americanaKay prima come concorrente a Pechino Express e poi come ospite nella casa del GF Vip. In entrambe queste occasioni, ovviamente, la donna si è esposta per sua figlia. Grazie al Grande Fratello abbiamo capito che fra le due il rapporto non è del tutto idilliaco…Kay, laamericana di, è davvero un personaggio sui generis. Ha partecipato a un reality (Pechino Express), eppure sappiamo pochissimo di lei. Scaviamo un po’ per capire con chi abbiamo a che fare. Chi èKay?con la madre(RAI)ha più di cinquant’anni ed è una cittadina americana. Lì ha vissuto fino agli anni ’90, ...

