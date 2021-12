Wanda Nara sex-bomb in Argentina tra costumi e cocktail (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un Natale caliente per gli Icardi in Argentina. Dopo un autunno scoppiettante fatto di colpi di scena (dai presunti tradimenti agli addii passando per account cancellati, cognomi spariti e post eliminati), la coppia Wanda Nara e Mauro Icardi si prepara a trascorre le feste a suon di costumi e cocktail. La modella è già volata al caldo e sui social mostra le sue curve bombastiche sotto il sole mentre sorseggia e brinda alla faccia del marito che ancora è impegnato con il Psg. Wanda Nara è arrivata in Sudamerica già da qualche giorno. Ha inaugurato un negozio della sua linea in un centro commerciale (accolta come una star tra centinaia di persone) e ha dato sfoggio della sua bellezza prorompente in costume da bagno nella piscina di casa. Inquadrature ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un Natale caliente per gli Icardi in. Dopo un autunno scoppiettante fatto di colpi di scena (dai presunti tradimenti agli addii passando per account cancellati, cognomi spariti e post eliminati), la coppiae Mauro Icardi si prepara a trascorre le feste a suon di. La modella è già volata al caldo e sui social mostra le sue curveastiche sotto il sole mentre sorseggia e brinda alla faccia del marito che ancora è impegnato con il Psg.è arrivata in Sudamerica già da qualche giorno. Ha inaugurato un negozio della sua linea in un centro commerciale (accolta come una star tra centinaia di persone) e ha dato sfoggio della sua bellezza prorompente in costume da bagno nella piscina di casa. Inquadrature ...

