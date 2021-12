Wanda Nara, la posa illegale per i fotografi: il costume non contiene le curve. Irresistibile – FOTO (Di lunedì 20 dicembre 2021) La bionda moglie di Icardi ha decisamente lasciato a bocca aperta i migliaia di utenti del Web. Davvero super sensuale e provocante! Wanda Nara, nota influencer e procuratrice sportiva, abbastanza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 20 dicembre 2021) La bionda moglie di Icardi ha decisamente lasciato a bocca aperta i migliaia di utenti del Web. Davvero super sensuale e provocante!, nota influencer e procuratrice sportiva, abbastanza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

benitoauteri : RT @dea_channel: la silhouette pennellata della divina Wanda Nara ??????????????????? - infoitsport : Mauro Icardi ha tradito Wanda Nara per colpa di un incantesimo: “Ha bevuto l’agua de tanga, un infuso con - BacterialGrint_ : Wanda Nara difensore titolare della Juventus F.C. in coppia col marito in attacco starting from 2022 - oscarvalle1984 : RT @EdoardoMecca1: Wanda Nara ed Icardi accusati di riciclaggio di denaro, violenza istituzionale e corruzione. Ora sì che l’attaccante arg… - OpsitosPavel : RT @LESBODROMICA: Vabbè... molto discutibile questa foto di Wanda Nara, ma io ringrazio comunque la #Littizzetto per la condivisione seppur… -