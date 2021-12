“Vulnus democratico per le Province”. Europa Verde chiede ritorno a elezione diretta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Le elezioni provinciali appena tenute riportano di attualità quello che il coordinamento provinciale di Europa Verde definisce “Vulnus democratico di rappresentatività”. L’analisi è articolata. Si legge: “Le elezioni provinciali continuano a svolgersi in forma ristretta, riservata ai soli sindaci e consiglieri comunali che non rappresentano l’intero corpo elettorale attivo. Nel solo comune di Salerno più di 15.000 elettori hanno esercitato il diritto di voto alle scorse comunali ma non hanno eletto nessuno. Nessuno, quindi, ha potuto rappresentarli alle elezioni provinciali. Inoltre l’astensionismo ha raggiunto il 34%. Quindi non risultano essedre stati rappresentati al voto provinciale altri 35.000 potenziali elettori di Salerno. Inoltre considerato che i cittadini nel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Le elezioni provinciali appena tenute riportano di attualità quello che il coordinamento provinciale didefinisce “di rappresentatività”. L’analisi è articolata. Si legge: “Le elezioni provinciali continuano a svolgersi in forma ristretta, riservata ai soli sindaci e consiglieri comunali che non rappresentano l’intero corpo elettorale attivo. Nel solo comune di Salerno più di 15.000 elettori hanno esercitato il diritto di voto alle scorse comunali ma non hanno eletto nessuno. Nessuno, quindi, ha potuto rappresentarli alle elezioni provinciali. Inoltre l’astensionismo ha raggiunto il 34%. Quindi non risultano essedre stati rappresentati al voto provinciale altri 35.000 potenziali elettori di Salerno. Inoltre considerato che i cittadini nel ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Vulnus democratico per le Province'. Europa Verde chiede ritorno a #Elezione #Diretta **… - TipoNomeForma : @sicktrader66 @uspalletti @borghi_claudio @litcapital @Ayjchan È un vulnus democratico e non ha fondamento scientif… - FerroNano : RT @APagliaccis: #grazieRenzi per la tua immensa coerenza. Di aver votato un governo che ha attivato il MES. Di protestare ancora contro i… - marzialex75 : RT @APagliaccis: #grazieRenzi per la tua immensa coerenza. Di aver votato un governo che ha attivato il MES. Di protestare ancora contro i… - InfinitoIsacco : RT @Giancact: @matteorenzi Un anno fa non avrebbe appoggiato un governo che non voleva il mes, era contro la proroga dello stato di emergen… -