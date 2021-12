Voyager la macchina per il teletrasporto nello spazio e nel tempo, parola di questa innovativa startup (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ volato dalla sua Francia a Dubai, sede di Expo 2020 l’esposizione universale che ha mantenuto l’anno nel quale si sarebbe dovuta svolgere ma è slittata causa Covid-19 ad ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022, per miracol mostrare. Ecco il “teletrasporto” Voyager di Immertech – Computermagazine.itVoyager by Immertech è qualcosa che si avvicina molto alle macchine del tempo esistenti prima d’ora soltanto nei film. Con la sua capsula, i visitatori possono viaggiare in pratica senza muoversi. Concepita come una capsula spazio-temporale in cui i viaggiatori del tempo si accomodano per vivere un’esperienza senza tempo, questa macchina transalpina, inventata da Stephane Brard, fondatore e CEO di Immertech, ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ volato dalla sua Francia a Dubai, sede di Expo 2020 l’esposizione universale che ha mantenuto l’anno nel quale si sarebbe dovuta svolgere ma è slittata causa Covid-19 ad ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022, per miracol mostrare. Ecco il “di Immertech – Computermagazine.itby Immertech è qualcosa che si avvicina molto alle macchine delesistenti prima d’ora soltanto nei film. Con la sua capsula, i visitatori possono viaggiare in pratica senza muoversi. Concepita come una capsularale in cui i viaggiatori delsi accomodano per vivere un’esperienza senzatransalpina, inventata da Stephane Brard, fondatore e CEO di Immertech, ...

Advertising

L_Economia : Una macchina per il teletrasporto nello spazio e nel tempo: non è fantascienza, ma quanto promette la startup franc… - andfranchini : Voyager, la macchina per viaggiare nel tempo e nello spazio. Con un algoritmo - BuDuS_it : Davvero un'idea geniale, complimenti ?? - lillydessi : Voyager, la macchina per viaggiare nel tempo e nello spazio. Con un algoritmo - Corriere della Sera - algonoalgoritmo : RT @ItaliaStartUp_: Voyager, la macchina per viaggiare nel tempo e nello spazio. Con un algoritmo - Corriere della Sera -