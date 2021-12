Von der Leyen,l'economia dell'Italia cresce come non mai (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'Italia cresce, e cresce bene, come non mai. L'Ue certifica il percorso virtuoso avviato da Roma, facendo sembrare lontani anni luce i tempi in cui a Bruxelles ci si preoccupava soprattutto dei conti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) L', ebene,non mai. L'Ue certifica il percorso virtuoso avviato da Roma, facendo sembrare lontani anni luce i tempi in cui a Bruxelles ci si preoccupava soprattutto dei conti ...

Advertising

mannocchia : Ripresa record, dice Von der Leyen. Non per tutti, dice la realtà. Un racconto da Milano per @LaStampa di oggi. - Corriere : Von der Leyen: «L’Italia cresce come non mai. Lo sprint maggiore da inizio secolo» - Agenzia_Ansa : Von der Leyen osserva che 'l'Italia cresce come non mai' La presidente della Commissione Ue all'inaugurazione dell'… - GiuseppeV_V : Ursula von der Leyen: La #terzadose è raccomandata entro 6 mesi dalla vaccinazione completa e il Green Pass rimarr… - Irmoprado : RT @ProItalia_org: Von Der Leyen: 'Grazie alla solidarietà europea e alla capacità dell'Italia di gestire la pandemia, la vostra crescita d… -