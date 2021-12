Volley | Milita Fipav Lazio | in evidenza Guiducci Premiati Mazzanti e De Giorgi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il palcoscenico di Roma ha offerto il via alla cerimonia per la consegna del Premiodella, con tanti addetti ai lavori del mondo del. Riconoscimenti a Flavia Barigelli (Nazionale Sitting), Pietro Mele (Acqua e Sapone RomaClub), Aldo Madonna (Club Orte), Pietro Conti (School Genzano) e Antonella Verrascina (arbitro internazionale). Dopo i trionfi continentali delle Nazionali maschile e femminile, 2021 considerabile come l’anno d’oro della pallavolo azzurra, con i premi consegnati come rappresentazione dell’exploit nostrano. Dopo il rinvio dell’edizione 2020, a causa del Coronavirus, il Palazzo Brancaccio della capitale ha permesso lo svolgimento dell’atteso evento. Gaia ...

sportface2016 : #Volley, #Milita #Fipav Lazio: in evidenza #Guiducci, premiati #Mazzanti e #DeGiorgi

Il palcoscenico di Roma ha offerto il via alla cerimonia per la consegna del Premio Milita della Fipav Lazio, con tanti addetti ai lavori del mondo del volley premiati. Gaia Guiducci, atleta romana cl ...