Volley, Mazzanti: “Europeo non cancella delusione Tokyo” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “La cosa che ha accomunato noi e la Nazionale maschile è l’unione di intenti. Ma devo dire che l’Europeo non ha cancellato le Olimpiadi che purtroppo non sono andate bene”. A dichiararlo, dal palco dei Collari d’Oro, il Ct della Nazionale femminile di Volley, Davide Mazzanti. “La parola d’ordine per riscattarci dopo Tokyo? Fare, non parlare – ha aggiunto il commissario tecnico – Ora siamo orientati ai Mondiali in un percorso che ci porterà a Parigi”. Insieme a lui sul palco, l’altro ct campione d’Europa, Fefé De Giorgi: “Anche noi abbiamo vinto il titolo partendo da una situazione strana. A un certo punto c’erano due papi (lui, incaricato, e Blengini, che stava guidando l’ItalVolley maschile a Tokyo, ndr) e io ho iniziato cambio generazionale, dando a tanti giovani di ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) “La cosa che ha accomunato noi e la Nazionale maschile è l’unione di intenti. Ma devo dire che l’non hato le Olimpiadi che purtroppo non sono andate bene”. A dichiararlo, dal palco dei Collari d’Oro, il Ct della Nazionale femminile di, Davide. “La parola d’ordine per riscattarci dopo? Fare, non parlare – ha aggiunto il commissario tecnico – Ora siamo orientati ai Mondiali in un percorso che ci porterà a Parigi”. Insieme a lui sul palco, l’altro ct campione d’Europa, Fefé De Giorgi: “Anche noi abbiamo vinto il titolo partendo da una situazione strana. A un certo punto c’erano due papi (lui, incaricato, e Blengini, che stava guidando l’Italmaschile a, ndr) e io ho iniziato cambio generazionale, dando a tanti giovani di ...

Advertising

sportface2016 : #Volley Le parole del ct della nazionale femminile #Mazzanti ai Collari d'Oro 2021 - ChiamatemiJean : RT @LegaVolleyFem: ???????? ORO #EUROPEO PER L'ITALIA!!! ???? IMPRESA delle ragazze di #Mazzanti davanti ai ventimila di #Belgrado, battute le pa… - fefedegio : RT @Massimo_Salmaso: 'C'era una volta... adesso, la Pallavolo'. E' un progetto che vuole raccontare la storia del volley. Lo farò, per la p… - Massimo_Salmaso : 'C'era una volta... adesso, la Pallavolo'. E' un progetto che vuole raccontare la storia del volley. Lo farò, per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Mazzanti Acqua & Sapone Roma chiamata ad una svolta: domani in campo a Trento per un delicatissimo scontro salvezza Volley 2021 - 2022 Serie A1 femminile Squadra Roma Volley Club A due gare dalla fine del girone di andata, l'Acqua & Sapone Roma si prepara a uno degli ... assistente di Davide Mazzanti con la nazionale ...

Dribbling: The Best Anche il Volley europeo è targato Italia. Le azzurre del ct Davide Mazzanti sono le prime a laurearsi campionesse d'Europa. Paola Egonu porta a casa anche il titolo di migliore giocatrice del torneo. ...

MAZZANTI, ct pallavolo femminile: "Europeo non cancella delusione Tokyo" Sportface.it Pallavolo, Timenet travolta a Firenze dall'Azzurra San Casciano Duello impari tra la Timenet Empoli Pallavolo e l’Azzurra San Casciano nell’ultima giornata del Campionato Nazionale di serie B2 prima della pausa per le ...

Pallavolo Fipav – Completati gli staff tecnici: Pieragnoli all’U21 femminile, Fanizza all’U21 maschile Nell'ultimo Consiglio dell'anno la Fipav ha provveduto a completare alcuni quadri tecnici in vista di un 2022 molto intenso. Per quel che riguarda la nazionale seniores femminile al fianco del ct Davi ...

2021 - 2022 Serie A1 femminile Squadra RomaClub A due gare dalla fine del girone di andata, l'Acqua & Sapone Roma si prepara a uno degli ... assistente di Davidecon la nazionale ...Anche ileuropeo è targato Italia. Le azzurre del ct Davidesono le prime a laurearsi campionesse d'Europa. Paola Egonu porta a casa anche il titolo di migliore giocatrice del torneo. ...Duello impari tra la Timenet Empoli Pallavolo e l’Azzurra San Casciano nell’ultima giornata del Campionato Nazionale di serie B2 prima della pausa per le ...Nell'ultimo Consiglio dell'anno la Fipav ha provveduto a completare alcuni quadri tecnici in vista di un 2022 molto intenso. Per quel che riguarda la nazionale seniores femminile al fianco del ct Davi ...