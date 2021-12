Volley | le migliori italiane della dodicesima giornata di A1 Malinov trascinatrice di una grande Scandicci | lampi di grande classe per Giovannini

(Di lunedì 20 dicembre 2021) OFELIA: La vittoria contro Novara, una netta affermazione per 3-0, riportapiù vicina che mai ai piani altissimiclassifica, rilanciando le ambizioni delle toscane che sembrano davvero ad un passo dal chiudere il gap con le grandi potenze del nostro campionato. La palleggiatrice azzurra è stata l’assolutanel match, premiata MVP dopo una prestazione di eccezionale qualità e precisione, impreziosita da ben 8 punti, di cui 7 trovati in attacco. GAIA: In quello che è stato il match più bello, in cui Cuneo è riuscita ad avere la meglio su Perugia solo dopo 5 combattutissimi set, una delle note di maggiore interesse è stata la prestazioneschiacciatrice2001 ...

Il pomeriggio in terra etnea ha incoronato Paola Carnazzo tra lein campo con 19 punti ... Debutto per Sturniolo in cabina di regia per laValley, al posto delle infortunate Surace e ...DANIELE LAVIA. Protagonista assoluto della vittoria di Trento contro Cisterna. I dolomitici dominano in casa grazie all'eccellente prova dello schiacciatore che, dopo aver incantato in Champions ...OFELIA MALINOV: La vittoria contro Novara, una netta affermazione per 3-0, riporta Scandicci più vicina che mai ai piani altissimi della classifica, rilanciando le ambizioni delle toscane che sembrano ...La Caffè Trinca Palermo saluta il 2021 centrando la nona vittoria consecutiva in campionato. Le rosanero sbancano anche la “Mascagni” di Catania battendo a domicilio al tie-break la Funivia dell’Etna ...