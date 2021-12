Vlahovic, mezza Premier League sul serbo: le ultimissime (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grande concorrenza dalla Premier League per la Juventus per il cartellino di Dusan Vlahovic: le ultime dall’Inghilterra La Premier League continua nel pressing per Dusan Vlahovic, con la pista inglese che resta caldissima per il centravanti che piace tanto anche alla Juventus sul mercato. Come riporta la BBC, tre club inglesi continuerebbero a corteggiare con insistenza il bomber della Fiorentina: Manchester City, Arsenal e Newcastle. In Germania, invece, ci sarebbe sempre l’interesse del Bayern Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grande concorrenza dallaper la Juventus per il cartellino di Dusan: le ultime dall’Inghilterra Lacontinua nel pressing per Dusan, con la pista inglese che resta caldissima per il centravanti che piace tanto anche alla Juventus sul mercato. Come riporta la BBC, tre club inglesi continuerebbero a corteggiare con insistenza il bomber della Fiorentina: Manchester City, Arsenal e Newcastle. In Germania, invece, ci sarebbe sempre l’interesse del Bayern Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Tutti pazzi per #Vlahovic - lupichi28 : @NicoSpinelli8 Io dico Scamaccia e se riusciamo a farci rientrare Sensi che ormai è tre anni che sta da noi e ha re… - sottilismo : @iachinismo nico contro tre difensori che deve fare? la fisicità di vlahovic era fondamentale per fare sponda e far… - infoitsport : Vlahovic fa impazzire mezza Europa: tutte le big alla finestra - internazionaleL : @stillers1971 @stevevicrn Quindi tu daresti lautaro per Vlahovic, magari pure alla pari? Ricordo che i numeri sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic mezza "Victoria o muerte", El Pais celebra la 'rivoluzione' della Fiorentina di Italiano "Vlahovic - continua El Pais - è l'ultima cartolina di amore e odio. Mezza Europa assedia il suo agente, come fecero le truppe di Carlo V quel giorno del 1530".

Vlahovic è il nuovo Batistuta: non si sostituisce Contro il Sassuolo ha chiuso il primo tempo sullo 0 - 2, però con mezza dozzina di occasioni da gol ... la sostituzione anticipata di Vlahovic . Dusan non si toglie mai. Perché è il bomber e, come ha ...

EL PAIS, La Fiorentina di Italiano: vittoria o morte Questa mattina El Pais, uno dei quotidiani più importanti spagnoli, ha dedicato un lungo articolo alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Con il titolo "La Fiorentina di Italiano: vittoria ...

