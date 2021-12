Vlahovic è il nuovo Batistuta: non si sostituisce (Di lunedì 20 dicembre 2021) L a Fiorentina ha giocato un'altra bella partita, l'ha solo pareggiata ma avrebbe potuto vincerla per quanto ha prodotto. Ha fatto il salto che la sua gente sperava, può lottare per l'Europa e può ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 dicembre 2021) L a Fiorentina ha giocato un'altra bella partita, l'ha solo pareggiata ma avrebbe potuto vincerla per quanto ha prodotto. Ha fatto il salto che la sua gente sperava, può lottare per l'Europa e può ...

sportli26181512 : #Vlahovic è il nuovo Batistuta: non si sostituisce - LelloPinto : #Vlahovic bravo. Ma scendi dal piedistallo. Ormai se un ex, goditela e a giugno vaffanculo. La tua rovina? I MEDIA,… - BriamoGiangi : C'è di nuovo che la #Juve ha tre punti sulla #lazio .... è #record ....#momblano che parla di #vlahovic alla #juvemerda è patetico ???????? - infoitsport : Calciomercato Juventus, triangolo incredibile | Nuovo piano per Vlahovic - alecorsirn : Quindi hanno segnato di nuovo i 2 attaccanti che NON prenderemo a gennaio #vlahovic #Scamacca -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic nuovo Vlahovic è il nuovo Batistuta: non si sostituisce Vlahovic deve uscire solo se lo chiede, solo se è a pezzi. In caso contrario, mai in panchina prima del ...

Juve, fissato il summit per la punta: non solo Icardi, tutte le ipotesi Commenta per primo Una punta per gennaio. La Juventus vuole regalare ad Allegri un nuovo profilo, un uomo d'area di rigore che possa aumentare le alternative di un reparto nel quale ...(Vlahovic è il ...

Milan, nuovo bomber: sogno Vlahovic e non solo MilanLive.it Milan stanco, Inter "libera", Vlahovic come CR7: ascolta Bordocampo I temi principali della giornata di campionato con i giornalisti della Gazzetta dello Sport. L'Inter in campo si diverte con non mai ed è già campione d'inverno a una giornata dal termine del girone d ...

Repubblica - Vlahovic, Manchester City in vantaggio sulla Juve Dusan Vlahovic continua a segnare, e la Juventus dovrà faticare parecchio per aggiudicarsi la firma sul contratto del centravanti classe 2000 della Fiorentina e della nazionale serba: ...

