Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Brittani Fulfer (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il giorno 13 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Brittani Fulfer. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che non riusciva nemmeno più a lasciarsi guardare nuda dal suo compagno, ma che si è impegnata enormemente a migliorare la sua situazione. Vite al limite – Brittani Fulfer Brittani, la protagonista, ha 32 anni, vive a Tualatin nello stato dell'Oregon, e all'inizio del suo percorso pesa ben 274 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccezionali, perdendo ben 104 kg per arrivare a 170 chilogrammi.

