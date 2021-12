Violenze sessuali sulle pazienti: arrestato medico di base a Torino. Era già stato condannato nel 2009 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un medico di base di 64 anni è accusato di violenza sessuale aggravata sulle sue pazienti ed è stato arrestato dagli investigatori della squadra mobile della questura di Torino. L’uomo era già stato arrestato e condannato nel 2009 per “condotte simili”, ma al momento non ci sono altre informazioni. La denuncia è partita da una donna che ha riferito che a gennaio è stata vittima di abusi sessuali nello studio del professionista, nel quartiere di Barriera di Milano, nella zona Nord del capoluogo piemontese. Nel corso dell’inchiesta, fanno sapere gli investigatori, sono emersi diversi episodi di abusi sessuali: il 64enne è accusato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Undidi 64 anni è accusato di violenza sessuale aggravatasueed èdagli investigatori della squadra mobile della questura di. L’uomo era giànelper “condotte simili”, ma al momento non ci sono altre informazioni. La denuncia è partita da una donna che ha riferito che a gennaio è stata vittima di abusinello studio del professionista, nel quartiere di Barriera di Milano, nella zona Nord del capoluogo piemontese. Nel corso dell’inchiesta, fanno sapere gli investigatori, sono emersi diversi episodi di abusi: il 64enne è accusato di ...

