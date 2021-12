Violenza di genere, Benevento ma non solo: appena il 12% delle procure ha un pool specializzato (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Benevento una pm ha chiesto l’archiviazione di una denuncia per stupro, fatta da una donna nei confronti del marito, perché - si legge nelle carte - avolte l’uomo deve “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale”. Una motivazione che ha creato molte polemiche, al punto che lo stesso procuratore della città campana ha fatto una nota per ribadire - con tanto di elenco delle attività svolte e delle iniziative cui l’ufficio ha preso parte - l’attenzione dei suoi uffici nei confronti della Violenza domestica e di genere. Michele Sarno, avvocato della donna, ha affermato: “A nostro giudizio viene proposto un ragionamento che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Auna pm ha chiesto l’archiviazione di una denuncia per stupro, fatta da una donna nei confronti del marito, perché - si legge nelle carte - avolte l’uomo deve “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezzaincombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale”. Una motivazione che ha creato molte polemiche, al punto che lo stesso procuratore della città campana ha fatto una nota per ribadire - con tanto di elencoattività svolte einiziative cui l’ufficio ha preso parte - l’attenzione dei suoi uffici nei confronti delladomestica e di. Michele Sarno, avvocato della donna, ha affermato: “A nostro giudizio viene proposto un ragionamento che ...

