(Di lunedì 20 dicembre 2021) Si è tenuta stamane, come da tradizione voluta dal fondatore, la Santaper la comunità deldei, officiata nella bellissima cornice della Chiesa di Santa Maria della Pace ubicata all’interno della “Fondazione”. Ha celebrato il Sacro Rito ildella Diocesi di Caserta, S.E. Monsignor Pietro, coadiuvato da don Leonardo Cuccurullo, della Chiesa dell’Annunziata, e don Marco Zuppardi, Parroco di Nostra Signora di Loreto in Maddaloni. A fare gli onori di casa Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Opera. Presenti le Autorità politiche e civili, l’ingegnere Claudio Petrone, gli studenti e i dipendenti della Fondazione. Molto coinvolgente l’Omelia delche ha rivolto l’invito ai docenti ...

Advertising

PupiaTv : Maddaloni, al Villaggio dei Ragazzi messa prenatalizia con il vescovo Lagnese - Scisciano : Villaggio dei Ragazzi: Messa prenatalizia con il Vescovo Lagnese - vnewsita : #VillaggiodeiRagazzi di #Maddaloni: #Messa prenatalizia con il Vescovo Lagnese - entevillaggio : Messa di Natale 2021 con gli allievi della Formazione Professionale del Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazz… - entevillaggio : Sulla pagina Download del nostro sito web sono disponibili carte dei servizi, manifesti, depliant e brochure inform… -

Ultime Notizie dalla rete : Villaggio dei

CasertaNews

Ogni piccolo angolo delè stato abbellito con tocchi di colore, che siano scalette o ... Inoltre una nuova iniziativa ha reso possibile la decorazione di fontane, 28 in tutto, con...Ha ricevuto la prima dose il 2,5%pugliesi della fascia 5 - 11 anni, sopra dello 0,5% rispetto ... A Capurso, neldi Babbo Natale, nel pomeriggio di domani sono previsti due turni di ...Officiata nella bellissima cornice della Chiesa di Santa Maria della Pace ubicata all'interno della “Fondazione".Maddaloni (Caserta) - Si è tenuta stamane, come da tradizione voluta dal fondatore, la Santa Messa prenatalizia per la comunità del Villaggio dei ...