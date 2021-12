Villa Comunale di Napoli, alberi distrutti con il fuoco: «Nessuno tutela il verde» (Di lunedì 20 dicembre 2021) «In Villa Comunale i pochi alberi che restano vengono bruciati. Un terribile rogo ha distrutto diversi alberi lato piazza Vittoria. È incredibile che il poco verde cittadino invece di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 20 dicembre 2021) «Ini pochiche restano vengono bruciati. Un terribile rogo ha distrutto diversilato piazza Vittoria. È incredibile che il pococittadino invece di...

occhio_notizie : Incendio divampato verso le 19 in Villa Comunale: diversi alberi avvolti dalle fiamme | - VesuvioLive : Napoli, a fuoco gli alberi della Villa Comunale: Vigili del Fuoco sul posto - LelloConso : brucia la Villa Comunale - corrmezzogiorno : #Napoli Incendio in Villa Comunale: fiamme distruggono palme VD - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Brucia la Villa Comunale di Napoli: il rogo in serata | VIDEO -