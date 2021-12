VIDEO Bologna-Juventus, Bernardeschi si prende la scena: che palla per Morata! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dai fischi agli applausi: è un momento certamente positivo per Federico Bernardeschi, autore di un'ottima prova contro il Bologna Leggi su mediagol (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dai fischi agli applausi: è un momento certamente positivo per Federico, autore di un'ottima prova contro il

Advertising

Eurosport_IT : Milos Teodosic vince così il derby di Bologna! ???? #EurosportBASKET | #TuttoUnAltroSport | #LBASerieA | @Virtusbo - chetempochefa : 'Quello che so di sicuro è che per ora non ho nessun divieto di viaggiare. Voglio essere a Bologna, che è un sogno… - romeoagresti : Qui Continassa, la #Juve si prepara per il Bologna: #Kulusevski e #McKennie in gruppo // #JTC, Juve prepare for Bol… - Mediagol : VIDEO Bologna-Juventus, Bernardeschi si prende la scena: che palla per Morata! - prettyb83338949 : RT @santamaria_real: Gangbang in bologna, only real men, all #amateur, all #bareback, only on my page! N??W on -