VIDEO Atalanta-Roma, furia Gasperini: rivedi il gol annullato alla Dea sul 2-1 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sul parziale di 2-1 è stato annullato per fuorigioco un autogol di Cristante, che ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini: rivedi l'episodio Leggi su mediagol (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sul parziale di 2-1 è statoper fuorigioco un autogol di Cristante, che ha mandato su tutte le furie Gian Pierol'episodio

Advertising

Atalanta_BC : ?? La nostra formazione per #AtalantaRoma! ?? Here's your Nerazzurri #StartingXI! Presented by @Plus500… - SkySport : Gasperini a Sky Calcio Club 'Vi spiego il mio calcio. Tattica? Guardo ai giocatori' ? - SkySport : ?? L' allenatore della Dea è al Club ?? alle 22:45 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio ? - Mediagol : VIDEO, capolavoro Zaniolo: rivedi il gol del gioiello della Roma contro l’Atalanta - Mediagol : VIDEO Atalanta-Roma, furia Gasperini: rivedi il gol annullato alla Dea sul 2-1 -