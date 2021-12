Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021)DEL 20 DICEMBREORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE DICODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA E, SEMPRE SUL TRATTO URBANO, MA IN DIREZIONE CENTRO CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ST ORA LE CONSOLARI, CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LE LOCALITA’ OLGIATA E TOMABA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTE DA VIA TUSCIA AL RACCORDO E DA VIA DEI PRATI FISCALI FINO ALL’AEROPORTO ...