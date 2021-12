Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021)DEL 20 DICEMBREORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA NOMENTANA ALTEZZA COLLEVERDE CON CODE DAL CENTRO DI TOR LUPARA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SU NOMENTANA BIS TUTTO IN DIREZIONE DEL RACCORDO UN ALTRO INCIDENTE CREA CODE SULLA VIA CASSIA SIAMO ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO PASSIAMO SUL RACCORDO CIRCONE REGOLARE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA SULLO STESSO TRATTO UN INCIDENTE COMPLICA LA VIABILITA’ PER GLI EVENTI AFINO ALLE 12:30 MANIFESTAZIONE A LARGO BERNARDINO DA FELTRE ATTIVA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DEL ...