Via Tiburtina, piano straordinario: puliti cassonetti e caditoie (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma – Pulizia delle caditoie, svuotamento, lavaggio e sanificazione di cassonetti e cestini, spazzamento di strade e marciapiedi. Stamattina, alle prime luci dell'alba, via Tiburtina si è svegliata con operatori e mezzi dell'Ama al lavoro su tutto il tratto tra via di Portonaccio e Santa Maria del Soccorso, impegnati nel piano straordinario di pulizia della città che oggi ha fatto tappa in IV Municipio. Sotto lo sguardo attento dell'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, del presidente del Municipio, Massimiliano Umberti e del direttore generale di Ama, Maurizio Pucci. "Oggi siamo nel IV Municipio, in via Tiburtina e stiamo continuando il piano straordinario di pulizia della città. Sono state pulite le ...

