Via Casilina: gravi carenze igienico sanitarie nell'attività commerciale, scattano multa e chiusura (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, attività commerciale da "incubo", multato il titolare. Nel corso dei servizi con la collaborazione degli Ispettori del S.I.A.N. dell'USL Roma è stato controllato un esercizio di vicinato su via Casilina. Al suo interno, durante l'ispezione, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie, per il quale è in corso il provvedimento della chiusura provvisoria. Riscontrata anche la presenza di merce alimentare priva della prescritta tracciabilità e rintracciabilità, di etichettatura e prezzo di vendita. Trovati e sequestrati, infine, 77,700 Kg di prodotti alimentari surgelati di varia origine e ulteriori 45,800 Kg di prodotti secchi e per questo al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa per un importo di 1.500 euro.

