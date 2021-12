Vi lascio un paese unito. Fatene buon uso (Di lunedì 20 dicembre 2021) È, al tempo stesso, un bilancio anche orgoglioso, sia pur senza enfasi come nello stile dell’uomo, per come il paese ha reagito e per alcune scelte compiute, come l’indicazione di un governo di emergenza nel pieno della crisi. E una indicazione a non smarrire la strada intrapresa. Il titolo è nell’auspicio che “lo spirito costruttivo sia stabile”, che non è una formula politica, ma un potente richiamo alla realtà e alle sfide che il paese ha di fronte sia sul fronte dell’emergenza sanitaria sia della ricostruzione economia. Questo il senso del discorso di Sergio Mattarella alle alte cariche dello Stato, tradizionale appuntamento di fine anno, l’ultimo del suo mandato. Come inevitabile che sia, la prepotenza della rottura del Covid trasforma il bilancio del settennato in una riflessione sulla fase inedita che si è aperta con la pandemia. E che non si è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) È, al tempo stesso, un bilancio anche orgoglioso, sia pur senza enfasi come nello stile dell’uomo, per come ilha reagito e per alcune scelte compiute, come l’indicazione di un governo di emergenza nel pieno della crisi. E una indicazione a non smarrire la strada intrapresa. Il titolo è nell’auspicio che “lo spirito costruttivo sia stabile”, che non è una formula politica, ma un potente richiamo alla realtà e alle sfide che ilha di fronte sia sul fronte dell’emergenza sanitaria sia della ricostruzione economia. Questo il senso del discorso di Sergio Mattarella alle alte cariche dello Stato, tradizionale appuntamento di fine anno, l’ultimo del suo mandato. Come inevitabile che sia, la prepotenza della rottura del Covid trasforma il bilancio del settennato in una riflessione sulla fase inedita che si è aperta con la pandemia. E che non si è ...

