Vezzali: «Tampone per vaccinati allo stadio? Non lo escludo» (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità. Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura: se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità.per accedereanche per i? Nonquesta misura: se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali Tampone Vezzali: Non escludo tamponi obbligatori per lo stadio Le persone che all'ingresso nel Paese non presenteranno il certificato di un tampone molecolare saranno immediatamente poste in quarantena. Il provvedimento sarà interrotto solo all'ottenimento di un ...

Nuoto: in piscina si torna a 5mq per spazio/utente, Barelli 'bene ma i problemi restano' 'Il Cts ha accolto una delle nostre indicazioni grazie al lavoro del sottosegretario Vezzali che si ... Purtroppo restano molteplici problemi da affrontare, tra cui l'obbligo del tampone ogni 48 ore per ...

Stadi, un'altra stretta: tamponi ai vaccinati? Non basterà più il Super Green Pass per entrare negli stadi ma ci vorrà anche un tampone negativo: il governo dovrebbe decidere questa nuova stretta giovedì prossimo. Da gennaio, quindi, si ri-cambia.

