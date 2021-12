Vezzali: “Non escludo tampone per accedere agli stadi anche per vaccinati” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità. tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura. Se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del governo“. A dichiararlo, a margine della consegna dei Collari d’Oro all’Auditorium Parco della Musica di Roma, è la sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità.peralloper i? Nonquesta misura. Se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del governo“. A dichiararlo, a margine della consegna dei Collari d’Oro all’Auditorium Parco della Musica di Roma, è la sottosegretaria con delega allo sport, Valentina. SportFace.

Vezzali: «Tampone per vaccinati allo stadio? Non lo escludo» Calcio e Finanza Vezzali: “Non escludo tampone obbligatorio per eventi sportivi. Il Governo…” "Il governo sta adottando tutte le misure necessarie per proteggere la salute dei cittadini", dice il sottosegretario ...

Vezzali: «Tampone per vaccinati allo stadio? Non lo escludo» “Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità. Tampone per accedere allo stadio ...

