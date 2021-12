Venezia | il ponte di Calatrava è scivoloso | ipotesi pietra al posto del vetro LE FOTO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Comune ha messo in bilancio mezzo milione di euro per i primi interventi, ma per precedere servirà il via libera del Consiglio comunale prima e della Sovrintendenza poi. Intanto nei giorni scorsi sono riapparsi i divieti di passaggio sui lati esterni per il rischio ghiaccio

Il Comune ha messo in bilancio mezzo milione di euro per i primi interventi, ma per precedere servirà il via libera del Consiglio comunale prima e della Sovrintendenza poi. Intanto nei giorni scorsi ......Rio Veneggia Scritto da redazione 20 Dicembre 2021 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp,... il Rio Cusighe e il Rio Veneggia che si incontrano nei pressi deldella strada statale 50 - ...Dopo oltre un decennio di polemiche, accuse, critiche e aggiustamenti vari, Venezia dice addio al Ponte di Calatrava così come lo abbiamo conosciuto per rifarlo in parte in pietra. Almeno questo è l'i ...