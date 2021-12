Veneto zona gialla insieme ad altre 3 regioni prima di Natale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Veneto zona gialla: aumentano le regioni che cambiano colore in seguito al peggioramento dei dati epidemiologici. Anche Liguria, Marche e Provincia di Trento raggiungono Friuli Venezia Giulia, Calabria e Provincia di Bolzano che già si trovano in “giallo”. Veneto zona gialla insieme ad altre 3 regioni Veneto zona gialla: da lunedì 20 dicembre 2021 cambio di colore anche per Liguria, Marche, Provincia autonoma di Trento. Considerando che nel corso delle scorse settimane si sono colorate di giallo Friuli Venezia Giulia, Calabria e Provincia di Bolzano, saranno 6 le regioni che passeranno il Natale sotto ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 20 dicembre 2021): aumentano leche cambiano colore in seguito al peggioramento dei dati epidemiologici. Anche Liguria, Marche e Provincia di Trento raggiungono Friuli Venezia Giulia, Calabria e Provincia di Bolzano che già si trovano in “giallo”.ad: da lunedì 20 dicembre 2021 cambio di colore anche per Liguria, Marche, Provincia autonoma di Trento. Considerando che nel corso delle scorse settimane si sono colorate di giallo Friuli Venezia Giulia, Calabria e Provincia di Bolzano, saranno 6 leche passeranno ilsotto ...

Advertising

HuffPostItalia : Zaia: 'Anticipare la zona gialla in Veneto un atto dovuto. I No Vax in terapia intensiva sono l'83%' - Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - Adnkronos : Da oggi in #zonagialla Marche, Liguria, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. - news_ravenna : Zona arancione, quanto per manca per Veneto e Marche. Emilia Romagna vicino al giallo -