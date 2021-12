Velivolo ultraleggero precipita su una casa nel Modenese

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco e del 118 per recuperare una persona a bordo e per accertare l'eventuale presenza di altri passeggeri

... quando unè precipitato in territorio di Fasano: i due occupanti sono morti. A quanto ricostruito sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo dopo l'impatto con il terreno. Sul ...Ilha sfondato il tetto ed è entrato nell'abitazione : le persone nella casa non sono ... Inoltre, non si sa ancora con esattezza quanti passeggeri ci fossero sull'. Notizia in ...Secondo le prime informazioni, il velivolo ha sfondato il tetto ed è entrato nell’abitazione: ci sarebbero persone ancora intrappolate in casa e le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per libe ...Un velivolo ultraleggero si è schiantato contro il tetto di un'abitazione alle porte di Modena, nelle campagne di Albareto. L'incidente si è verificato intorno alle 12 nella loc ...