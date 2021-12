VARIAZIONI CANALE 5 | GFVIP DI VENERDÌ ANCHE DOPO LE FESTE | LE FICTION SLITTANO A MARZO

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 20 dicembre 2021) I palinsesti sono mobili e la regola non cambia con il nuovo anno. Se i listini di Publitalia prevedevano leilsera, a partire da gennaio con Più Forti del Destino, l’ultimo aggiornamento cambia le carte in tavola.conferma il doppio appuntamento, lunedì e. Niente giovedì come annunciato dallo stesso Signorini pochi giorni fa. La serie Più Forti del Destino slitta infatti al mese di. Al suo posto14, 21 e 28 gennaio andrà in onda il raddoppio del Grande Fratello Vip. A questo punto, viene facile immaginare che come l’anno scorso il reality di Signorini proseguirà con questa programmazione fino alla conclusione con la finale attesa lunedì 14. Pareva strano mandare allo sbaraglio lecontro gli ...