Variante Omicron | zona gialla e ipotesi misure | situazione in Italia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Da oggi lunedì 20 dicembre la, con obbligo di mascherine all’aperto, scatta anche per Marche, Liguria, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Ma questa settimana potrebbero arrivare altre decisioni su nuoveanti Covid e per fronteggiare ladel coronavirus. Difficile già da Natale, vista la vicinanza della cabina di regia, presieduta dal premier Mario Draghi, convocata per il 23 dicembre, più probabilmente per il resto delle festività. Ieri il bollettino quotidiano ha registrato oltre 24mila nuovi contagi e 97 morti. “C’è unanon semplice a livello europeo, anche a livellono i numeri sono in crescita; i nostri numeri sono ancora di gran lunga migliori degli altri Paesi europei: noi facciamo un terzo dei casi ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore oltre 12 mila casi di Omicron. Il totale dei contagi con… - valigiablu : La storia misteriosa della variante Omicron ci ricorda che nessuno si salva da solo | @ettoremeccia - MigueVaquerano : #ÚLTIMAHORA | Costa Rica reporta su primer caso de la variante Omicron. - Tizy39781912 : RT @mariate29877567: l’OMS si chiede perché la variante Omicron si diffonde nei paesi con alto tasso di immunizzazione Già perche? - mariacarla1963 : RT @gr_grim: Vedere medici e infermieri gingillarsi vestiti da coglioni mentre ci dicono che 'con la variante Omicron gli ospedali rischian… -

Non è scontato che in poche settimane ladiventi prevalente in Italia. Non abbiamo dati sufficienti per affermarlo. In ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di protezione e prevenzione collettive ed ...... per contenere l'avanzata del Covid - 19 e la corsa della. La linea del presidente del Consiglio rimane ferma sulla volontà di mantenere aperte tutte le attività, ma i dati ...Ma questa settimana potrebbero arrivare altre decisioni su nuove misure anti Covid e per fronteggiare la variante Omicron del coronavirus. Difficile già da Natale, vista la vicinanza della cabina di ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, lunedì 20 dicembre ...