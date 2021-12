Variante Omicron Italia, tamponi per vaccinati: esperti divisi (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ipotesi del tampone obbligatorio in Italia anche per i vaccinati per entrare in cinema e teatri o assistere ad eventi particolarmente affollati, come una partita allo stadio, fa discutere. E mentre si attendono le decisioni della cabina di regia, convocata dal premier Mario Draghi per il prossimo 23 dicembre per arginare la Variante Omicron e fermare i contagi da Covid, gli esperti si dividono sull’idea di imporre il test anche ai vaccinati per l’accesso ai grandi eventi. BASSETTI – Per Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, si tratta di “provvedimenti cosmetici”. “L’unico provvedimento che bisognerebbe prendere con urgenza sarebbe quello di rendere il vaccino obbligatorio, approfittando di queste due settimane di chiusura delle scuole ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ipotesi del tampone obbligatorio inanche per iper entrare in cinema e teatri o assistere ad eventi particolarmente affollati, come una partita allo stadio, fa discutere. E mentre si attendono le decisioni della cabina di regia, convocata dal premier Mario Draghi per il prossimo 23 dicembre per arginare lae fermare i contagi da Covid, glisi dividono sull’idea di imporre il test anche aiper l’accesso ai grandi eventi. BASSETTI – Per Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, si tratta di “provvedimenti cosmetici”. “L’unico provvedimento che bisognerebbe prendere con urgenza sarebbe quello di rendere il vaccino obbligatorio, approfittando di queste due settimane di chiusura delle scuole ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron L'idea di estendere l'ambito del Super Green Pass per correre sulle terze dosi Il Governo è al lavoro per ulteriori misure di contenimento. Preoccupa l'innalzarsi dei contagi, soprattutto in un quadro in cui la variante Omicron rappresenta ancora un'incognita su quale possa essere la sua incidenza nelle prossime settimane e la gravità della malattia che propaga. Per questo, oltre a eventuali restrizioni, la ...

Covid: Draghi, governo aspetta dati su ultimo sequenziamento su variante Omicron Roma, 20 dic 15:30 - Il governo italiano è ancora al lavoro sulla pandemia, in particolare sui provvedimenti in vista del Natale. Lo ha detto il presidente del...

La variante Omicron accelera anche in Italia. Casi saliti da 0,5% a 1,1% in 5 giorni QUOTIDIANO NAZIONALE Giornata da dimenticare per il mercato americano La settimana inizia così con un pesante sell-off, con i timori per la diffusione della variante Omicron, lo stop al maxi piano infrastrutturale del presidente Joe Biden e le decisioni della banche ...

O Draghi o morte!…l’opinione di Rita Faletti Dalla variante Omicron al prossimo presidente della Repubblica, dal prossimo presidente della Repubblica alla variante Omicron. Un quotidiano stremante ping- pong, cibo in porzioni pantagrueliche che ...

