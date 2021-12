Variante Omicron Italia | Bassetti | “Panico dannoso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “In giro c’è un virus molto piùdi, quello delche ha assalito molti colleghi, giornalisti e i non addetti ai lavori. Il terrorismo e il catastrofismo sono un pericolo, come il, perché possono portare a prendere decisioni sbagliate. Spero che Draghi mantenga, giovedì, la barra dritta”. Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, si esprime così all’Adnkronos sull’allarme scattato in relazione alla nuovadel coronavirus. “I dati sulla letalità dellache arrivano dal Sud Africa – sottolinea – ci dicono che la percentuale di decessi sui totale dei casi è arrivata al 4% per scendere e per fermarsi allo 0,25%. Un dato molto vicino a ...