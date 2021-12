Variante Omicron | 104 ricoveri e 12 morti | il bollettino Gb

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Abbiamo avuto 12per lae al momento abbiamo 104”. Dominc Raab, vicepremier britannico, fa il punto sull’impatto dellanel Regno Unito. “Se consideriamo la, sappiamo che si diffonde molto rapidamente. C’è un certo ritardo nei dati, quindi non sappiamo quanto sarà grave”, dice ai microfoni di Times Radio. “Sappiamo che le persone vaccinate con la terza dose possono contare su una reale protezione superiore al 70%, ecco perché credo che la nostra strategia attuale sia corretta”, dice facendo riferimento alla massiccia accelerazione della campagna vaccinale. In ogni caso, aggiunge, la linea “può essere rivista”. “Credo -dice snocciolando cifre- che il 53% degli adulti abbia avuto la dose booster e quindi si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore oltre 12 mila casi di Omicron. Il totale dei contagi con… - valigiablu : La storia misteriosa della variante Omicron ci ricorda che nessuno si salva da solo | @ettoremeccia - Adnkronos : Variante Omicron, Pregliasco: “Lockdown potrebbe aiutare”. - NoRompas8 : RT @PatriP617: L'OMS dice che non 1 persona al mondo è morta per la variante Omicron... - SF_RL_Featuring : RT @mariate29877567: l’OMS si chiede perché la variante Omicron si diffonde nei paesi con alto tasso di immunizzazione Già perche? -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Le nuove misure prese dal governo di Vienna sono finalizzate a contenere ladel coronavirus. Le persone che all'ingresso nel Paese non presenteranno il certificato di un tampone ...Sui mercati torna la paura per ladel coronavirus, con gli investitori che temono restrizioni ed i possibili effetti sulla ripresa economica. Pesano anche le mosse delle banche ...Covid, la variante Omicron è ancora poco diffusa in Italia ma bisogna correre con le terze dosi. Le ipotesi sulle misure in cabina di regia ...L'Olanda torna in lockdown con chiusura di tutte le attività non essenziali, compresi bar e ristoranti, fino al 14 gennaio.