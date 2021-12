Vanessa Incontrada non si nasconde: “com’è la mia faccia dopo…” (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada da tempo ha deciso di farsi portavoce di un messaggio di body positivity e in diversi scatti si mostra totalmente al naturale. Ma come si è mostrata al pubblico in una recente foto? Vanessa Incontrada-AltranotiziaAvete mai visto Vanessa Incontrada senza make up? E dopo un allenamento particolarmente faticoso? La conduttrice e attrice già da tempo si fa promotrice di messaggi che esaltano la bellezza naturale e senza filtri, oltre a messaggi di body positivity. Non ha quindi paura di mostrare il suo viso senza trucco. Ecco com’è la conduttrice spagnola completamente al naturale. Vanessa Incontrada, ecco com’è senza make up Vanessa ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’attrice e conduttriceda tempo ha deciso di farsi portavoce di un messaggio di body positivity e in diversi scatti si mostra totalmente al naturale. Ma come si è mostrata al pubblico in una recente foto?-AltranotiziaAvete mai vistosenza make up? E dopo un allenamento particolarmente faticoso? La conduttrice e attrice già da tempo si fa promotrice di messaggi che esaltano la bellezza naturale e senza filtri, oltre a messaggi di body positivity. Non ha quindi paura di mostrare il suo viso senza trucco. Eccola conduttrice spagnola completamente al naturale., eccosenza make up...

Advertising

fanpage : Vanessa Incontrada non ha problemi a mostrarsi senza filtri e ritocchi, perché ha imparato ad accettarsi. La natura… - Dangone_ : @ohsoalexx Avete mai fatto caso che Vanessa Incontrada ha 4 preposizioni nel cognome? - EleonoraxCaputo : RT @nellopaninello: comunque non sta bene mai niente alla gente. il vestito da sposa di elettra no perché “è NuDAAAHH verggognaaa” vanessa… - zazoomblog : Vanessa Incontrada non ha resistito così ha ceduto alla tentazione… – FOTO - #Vanessa #Incontrada #resistito - kaIabrugovic : ho appena comprato il biglietto per lo spettacolo teatrale di Vanessa Incontrada. una gioia all’orizzonte ???? -