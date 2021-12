Valérie Pécresse esempio da seguire per la destra italiana (Di lunedì 20 dicembre 2021) La faccio semplice: all’Italia serve una Valérie Pécresse. Serve al paese, serve alla politica e serve, soprattutto, a una destra italiana ormai sottomessa al populismo sovranista. Sì, all’Italia serve un leader come la candidata all’Eliseo del gollisti francesi: due terzi Merkel, un terzo Thatcher (come lei stessa si definisce), europeista senza esagerazioni ideologiche, moderata, patriottica, popolare ma non populista. È così, Valérie Pécresse incarna alla perfezione la destra che manca al sistema politico italiano, una buona destra che sappia distinguersi con azioni concrete da una becera destra che, ennesima anomalia tricolore, riesce a dominare per mancanza assoluta di alternative decorose. Ecco sì, alternativa. Questo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) La faccio semplice: all’Italia serve una. Serve al paese, serve alla politica e serve, soprattutto, a unaormai sottomessa al populismo sovranista. Sì, all’Italia serve un leader come la candidata all’Eliseo del gollisti francesi: due terzi Merkel, un terzo Thatcher (come lei stessa si definisce), europeista senza esagerazioni ideologiche, moderata, patriottica, popolare ma non populista. È così,incarna alla perfezione lache manca al sistema politico italiano, una buonache sappia distinguersi con azioni concrete da una becerache, ennesima anomalia tricolore, riesce a dominare per mancanza assoluta di alternative decorose. Ecco sì, alternativa. Questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Valérie Pécresse Francia e Germania, la doppia svolta tra centro e sinistra Inoltre il partito post - gollista dei Républicains ha scelto per le presidenziali una figura dai tratti fortemente conservatori, Valérie Pécresse, ben più sensibile alle tematiche dell'identità ...

La destra francese flirta con il suicidio, la sinistra trova la candidata Il suo presunto trentacinque per cento complessivo di giorno in giorno va assottigliandosi per ingrassare il movimento Les Républicains la cui candidata, Valérie Pécresse, presidente del dipartimento ...

