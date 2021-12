Valeria Marini si arrabbia con Carmen e si rifiuta di ballare (Di lunedì 20 dicembre 2021) La furia di Valeria Marini Sono trascorsi alcuni giorni da quando Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 e di certo la showgirl è amatissima dal grande pubblico. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. I Vipponi infatti, sotto la supervisione di Carmen Russo, stanno preparando L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 dicembre 2021) La furia diSono trascorsi alcuni giorni da quandoè entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 e di certo la showgirl è amatissima dal grande pubblico. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. I Vipponi infatti, sotto la supervisione diRusso, stanno preparando L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip Valeria Marini furiosa perché deve ballare in seconda fila: «Sono abituata a stare davanti» (VI… - infoitcultura : Lite al GF Vip, Valeria Marini sbotta contro le coinquiline per un ballo (VIDEO) - GiuseppeporroIt : 'Non mi sento a mio agio', Valeria Marini sbotta e si inalbera: c'entra Carmen Russo (VIDEO) #gfvip #carmenrusso… - kimjichuxxs : RT @bagnotrash: valeria marini incazzata nera con tutte perché vorrebbe stare davanti nel balletto ed essere la protagonista indiscussa usa… - matteonalin : RT @bagnotrash: valeria marini incazzata nera con tutte perché vorrebbe stare davanti nel balletto ed essere la protagonista indiscussa usa… -