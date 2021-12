Valeria Marini perde le staffe e si rifiuta di ballare la coreografia di Natale in seconda fila

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Finalmente è successo! Diciamoci la verità, tutti aspettavamo uno sbrocco stellare e alla fine dopo due settimane di attesa è arrivato.è stata calma fin troppo a lungo, ma ieri hanno osato toccarle una delle cose a cui tiene di più, la luce puntata sulla prima. I vipponi stanno organizzando uno spettacolo natalizio con canti e balli e Carmen Russo ha fatto un grossissimo errore provando a dire a Queen Valery di spostarsi in. Apriti cielo, spalancati terra, la showgirl non l’ha presa affatto bene. Se al GF Vip 1 è stato uno scolapasta e al GF Vip 4 un rosario, questa volta a far scattare la furia stellare è stata una. Anche durante le prove per lo show di, poteva mai mancare qualche dissapore tra i nostri Vipponi? ...