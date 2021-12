Vaccino Novavax “può dare effetti collaterali come tutti” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Vaccino anti Covid di Novavax, che ha appena ricevuto il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “è un Vaccino che si chiama a subunità proteica, una tecnologia già molto utilizzata in altri vaccini: prendiamo una proteina purificata del virus, che viene inoculata e stimola la risposta immunitaria in una maniera simile ad alcuni vecchi vaccini come quello contro l’epatite B”. Tuttavia “non parliamo di un Vaccino con meno effetti collaterali o esente a priori da rischi. come tutti i vaccini può avere le sue reazioni avverse, le sue risposte anomale”. Lo precisa Marco Falcone, professore associato di malattie infettive all’università di Pisa e segretario della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilanti Covid di, che ha appena ricevuto il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “è unche si chiama a subunità proteica, una tecnologia già molto utilizzata in altri vaccini: prendiamo una proteina purificata del virus, che viene inoculata e stimola la risposta immunitaria in una maniera simile ad alcuni vecchi vacciniquello contro l’epatite B”. Tuttavia “non parliamo di uncon menoo esente a priori da rischi.i vaccini può avere le sue reazioni avverse, le sue risposte anomale”. Lo precisa Marco Falcone, professore associato di malattie infettive all’università di Pisa e segretario della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), ...

