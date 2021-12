Vaccino Novavax approvato dall’Ema Il quinto vaccino contro il Covid-19 autorizzato in Europa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Novavax

Il farmaco sviluppato dalla società di biotecnologie americanasarà il primoa base di proteine disponibile in Europa. Lo ha comunicato oggi l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) che ha raccomandato di concedere l'autorizzazione all'immissione ...Per quanto riguarda la variante Omicron, "i primi segnali da parte delapprovato oggi dall'Ema sono positivi, ma necessitano ulteriori approfondimenti. I dati che ci vengono riferiti ..."C'è ancora da lavorare e da essere attenti. In particolare questa settimana faremo una cabina di regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da prendere per le festività. Nulla è stato ...16.12 Ema via libera a Novavax, 5° vaccino Ue L'Ema, Agenzia europea del farmaco, ha raccomandato di concedere un'autorizza- zione all'immissione in commercio con- dizionata per il vaccino prodotto ...