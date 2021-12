Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino, ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto la terza dose in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 dicembre 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose di, ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto la terza dose in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

DavidPuente : Un video mostra una minorenne (15enne secondo alcuni) sottoposta a TSO per vaccinarsi contro la Covid a Manerbio? N… - Corriere : Burioni: «Dal Covid rischi rilevanti per i bimbi, dal vaccino no» - SkyTG24 : Vaccino #Covid19, Magrini (Aifa): “Potrebbe servire il richiamo ogni sei mesi” - Swedenotabal : @bonadonnaandrea @ConteZero76 @LucaDiegoP @udogumpel I contagiati. I contagi NON SONO PERICOLOSI PER I VACCINATI. P… - roby011268 : RT @strange_days_82: Belpietro ' Spacciate per verità scientifiche cose che non sono scientifiche ' ???????? #controcorrente #vaccinoobbligator… -