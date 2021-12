Vaccino Covid: come funziona il CARD game che aiuta i bambini a superare la paura (Di lunedì 20 dicembre 2021) come far vivere ai bambini dai 5 agli 11 anni l’esperienza del Vaccino Covid nel miglior modo possibile? Un team di ricercatori scientifici nonché molti operatori sanitari e genitori sono alla ricerca della soluzione meno traumatica inerente la paura infantile dell’ago. Per tranquillizzare la fascia di popolazione più piccola, in Canada nasce il CARD game, ovvero un gioco che aiuta i bimbi a superare la paura della vaccinazione. Ecco come funziona. Con l’inizio della campagna vaccinale anti-Covid anche per la fascia di popolazione più piccola (5-11 anni), la paura dei bambini risiede, da sempre, nella puntura dell’ago. Per ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 20 dicembre 2021)far vivere aidai 5 agli 11 anni l’esperienza delnel miglior modo possibile? Un team di ricercatori scientifici nonché molti operatori sanitari e genitori sono alla ricerca della soluzione meno traumatica inerente lainfantile dell’ago. Per tranquillizzare la fascia di popolazione più piccola, in Canada nasce il, ovvero un gioco chei bimbi aladella vaccinazione. Ecco. Con l’inizio della campagna vaccinale anti-anche per la fascia di popolazione più piccola (5-11 anni), ladeirisiede, da sempre, nella puntura dell’ago. Per ...

Advertising

DavidPuente : Un video mostra una minorenne (15enne secondo alcuni) sottoposta a TSO per vaccinarsi contro la Covid a Manerbio? N… - Corriere : Burioni: «Dal Covid rischi rilevanti per i bimbi, dal vaccino no» - Agenzia_Ansa : Si lavora all'ipotesi di obbligo del vaccino ad altre categorie. Si valutano mascherine all'aperto e durata del Gre… - me_desaparecido : RT @Ardito98731919: IL TRIBUNALE DI VELLETRI BOCCIA L'OBBLIGO DEL VACCINO COVID PER LAVORARE - riccardosanna14 : RT @strange_days_82: Belpietro ' Spacciate per verità scientifiche cose che non sono scientifiche ' ???????? #controcorrente #vaccinoobbligator… -